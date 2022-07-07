كشف رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، عن مقترحات تقدم بها الجانب الوطني لفتح طرقات في تعز ومحافظات أخرى في إطار تخفيف معاناة المواطنين وتسهيل التنقل بين المحافظات.

وقال عبدالسلام في تغريدة له مساء اليوم الخميس، إن ثلاثة مقترحات قُدمت لفتح طرق في تعز ومحافظات أخرى قُوبلت برفض الطرف الآخر.

وأضاف: أن الطرف الآخر هو بالأساس أطراف شتى وتتعامل مع ملف الطرق باستغلال وابتزاز.

ولفت إلى أن طريقة تعامل الطرف الآخر دفعت الجانب الوطني للمبادرة الإنسانية وتقديم مصلحة المواطنين على أي شيء آخر.

وكان المجلس السياسي الأعلى أعلن، أمس الأربعاء، عن مبادرة من جانب واحد، لفتح طريق الخمسين – الستين في تعز، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتخفيفاً لمعاناة أبناء محافظة تعز في ظل تعنت العدوان ومرتزقته عن قبول المبادرات التي طرحتها اللجنة العسكرية خلال الفترة الماضية.

وفي وقت سابق اليوم، أكد اللواء يحيى الرزامي، رئيس اللجنة العسكرية الوطنية الخاصة بمناقشة خروقات الهدنة الأممية ومراقبة وقف إطلاق النار وفتح الطرقات، أن الطرف الآخر مازال يماطل عن أي تفاهم، بالإضافة إلى عدم حضوره اللقاء مع ممثلي الأمم المتحدة.