أثار قرار السلطات السعودية تعيين محمد العيسي عضو ما يسمى هيئة كبار العلماء والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي خطيبا ليوم عرفة ردود أفعال غاضبة على مستوى العالم العربي والإسلامي وحملة مطالبة بإنزاله من المنبر ومقاطعة الخطبة .

وتصدر وسم #انزلوا_العيسي_من_المنبر الترند العربي في عدد من الدول العربية وسط حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للمطالبة بإلغاء قرار تعيين العيسي خطيبا ليوم عرفة لما عرف عنه مواقف تدعو للتطبيع مع اليهود .

وأطلق العلماء والنقاد في الوطن العربي وسم #انزلوا_العيسي_من_المنبر ، الذي كان من أكثر المواضيع تداولا على تويتر في عدد من الدول، من بينها مصر وقطر والأردن والجزائر.

واتهم المنتقدون العيسى “بالترويج للتطبيع” ومعددين الأسباب التي دفعتهم للمطالبة بمنعه من إمامة الحجاج يوم عرفة.

ومن بين الأسباب التي ساقوها: “لقائه بحاخامات يهود ودعمه لمشروع ديارنا الذي يعتبر مقبرة البقيع في المدينة المنورة إرثًا يهـوديًا”، حسب تعبيرهم.

وقال تركي الشلهوب: محمد العيسي صلى في الهولوكوست والتقى بحاخامات يهود ودعم مشروع ديارنا الذي يعتبر مقبرة ” البقيع ” في المدينة إرثا يهوديا فكيف يعتلي مثل هذا منبر عرفة ؟

ووصف البعض تعيين العيسى لإمامة الناس في أكبر تجمّع عالميّ يشهده المسلمون كل عام بـ”الجريمة الكبرى”.

وقال نصر العنيزي يوم عرفة .. أكبر تجمع عالمي يشهده المسلمون كل عام أن يتم اختيار العيسي ليؤم الناس في هذا اليوم فهو جريمة كبرى !

وطالب الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام، وعضو مجلس الأمناء باتحاد علماء المسلمين، مستشار وزير الأوقاف، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان المصري السابق الدكتور محمد الصغير بإنزال العيسي من منبر خطبة يوم عرفة مطالبا في الوقت ذاته الحجاج بمقاطعة الصلاة خلفه والصلاة في الخيام .

وقال الدكتور محمد الصغير على صفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر توتير ” #انزلوا_العيسى_من_المنبر وعلى الحجاج مقاطعة الصلاة خلفه والصلاة في الخيام ” .

وكان قد زار العيسى في يناير 2020م معسكر أوشفيتز في بولندا، الذي تعرض فيه اليهود للإبادة الجماعية إبان الحرب العالمية الثانية، بالتزامن مع إحياء ذكرى الهولوكوست وصلى في الموقع برفقة عدد من رجال الدين” حسبما نشر الحساب الرسمي الناطق بالعربية لوزارة خارجية الكيان الإسرائيلي آنذاك.

وكان المتحدث بلسان العدو الإسرائيلي افيخاي ادرعي قد كشف عن ذلك بتغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي توتير وقال فيها ” رجل الدّين السّعودي محمد العيسى وبعثته يصلّون لذكرى ضحايا #الهولوكوست اليهود في معسكر #أوشفيتز… شاهدوا الفيديو واتّعظوا، فالتآخي بين الديانات علّة كلّ خير! ” .