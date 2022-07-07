اللجنة الوطنية لشئون الأسرى ان تحالف العدوان ومرتزقته افشلوا تبادل 200 أسير كان قد تم التوافق عليها من الطرفين.

وقال رئيس اللجنة عبدالقادر المرتضى بأن الطرف الآخر أفشل تنفيذ أكثر من عشر عمليات تبادل محلية كان قد تم التوافق عليها، وكانت ستشمل أكثر من “200” أسير من الطرفين .

واضاف ” كنا نتمنى حدوث إنفراجه في ملف الأسرى مع قدوم عيد الأضحى المبارك، ولو على مستوى التفاوض المحلي ” .

وجاء تصريح رئيس لجنة شئون اسرى, بالتزامن مع اعلان مكتب المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبرغ عن اتفاق لفتح طرقات في تعز ومحافظات أخرى .