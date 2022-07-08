حجاج بيت الله الحرام يؤدون ركن الحج الأعظم

بدأ حجّاج بيت الله الحرام، منذ ساعات فجر اليوم الجمعة، أداء ركن الحج الأعظم بالوقوف على جبل عرفات.

وكان قد أمضى الحجّاج وعددهم يقل عن المليون بسبب إجراءات سعودية حالت دون وصول مئات الالاف من المسلمين الى الديار المقدسة ، الليل في مخيّمات في وادي منى، على بُعد 7 كيلومترات من المسجد الحرام في مكّة المكرّمة، أقدس مدن المسلمين.

وفي الساعات الأولى من فجر، اليوم الجمعة، توجّهوا إلى جبل عرفات.

وبعد غروب الشمس، يتوجّه الحجّاج إلى مزدلفة، في منتصف الطريق بين عرفات ومنى، ليناموا في الهواء الطلق، قبل بدء رمي الجمرات، السبت.