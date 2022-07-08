قائد الثورة يبارك حلول #عيد_الأضحى_المبارك ويؤكد: النظام السعودي يعرقل فريضة الحج ويقدم التسهيلات لحفلات المجون

هنأ قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، الأمة الإسلامية وحجاج بيت الله والشعب اليمني العزيز بمناسبة عيد الأضحى.

وتوجه قائد الثورة السيد عبدالملك في بيان، مساء اليوم الجمعة، بالتهنئة الخاصة إلى الأخوة المجاهدين الأعزاء المرابطين في كل جبهات العزة والكرامة والحرية.

وأوضح السيد عبدالملك أن الحج يأتي كركن من أركان الإسلام والنظام السعودي يمارس السياسات المعيقة لأدائه، مشيرًا إلى أن النظام السعودي يبتز حجاج بيت الله بالتكاليف المالية المرهقة حتى أصبح الحج عملية معقدة.

وقال قائد الثورة إن “النظام السعودي جعل الحج عملية محاطة بالكثير من العوائق في مقدمتها تحديد أعداد محدودة جدا لشعوب أمتنا”، مضيفًا أن “من العوائق منع الحج على المسلمين في بعض المواسم كما حصل بذريعة كورونا بينما استمرت حفلات المجون والخلاعة”.

ولفت قائد الثورة إلى أن التكاليف المالية الباهظة جدا للحج لا مبرر لها وهي ابتزاز ظالم للحجاج على عكس السياحة غير الدينية في المملكة، مبينا أن النظام السعودي يمنع بعض المسلمين من الحج على خلفية الموقف السياسي لآل سعود تجاههم أو الموقف الأمريكي والإسرائيلي.

وتابع قائد الثورة بالقول: “من الواضح أن النظام السعودي يزيح التعقيدات عن الوافدين إلى السعودية لحضور حفلات المجون والخلاعة”.

وأضاف السيد أن “النظام السعودي يستقبل وفود اليهود والصهاينة بكل ترحاب وتبجيل وتسهيل على عكس وفود المسلمين”، مؤكدًا أن النظام السعودي يعد العدة لاستقبال الرئيس الأمريكي في أيام الحج دون احترام لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام.

وأردف السيد قائلًا “إضافة لما يعانيه المسلمون تجاه الحج فالتهديد الإسرائيلي للمسجد الأقصى مستمر مع افتضاح تحالف أنظمة عربية مع العدو”.

وأشار قائد الثورة إلى أن عيد الأضحى مناسبة عظيمة لترسيخ الثوابت الإسلامية والاستقامة على موقف الحق والاستعداد للتضحية في سبيل الله، موضحًا أن عيد الأضحى مناسبة لتعزيز أواصر المودة بين المؤمنين ومواساة الفقراء والمساكين وشكر الله والتكبير له تعالى وأن التكبير لله تعالى له مدلول عظيم وأثر نفسي مهم في رفع الروح المعنوية في التصدي لكل قوى الطاغوت.