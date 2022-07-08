الرئيس المشاط: وقف العدوان ورفع الحصار هو الأساسَ الصحيحَ لأيِّ عملية سلام

أكد الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، أنَّ الأساسَ الصحيحَ لأيِّ عملية سلام -مستقبلاً- هو وقفُ العدوان ورفع الحصار عن اليمن، ابتداءً بالفتح الكلي والفوري لمطار صنعاء الدولي، وميناء الحديدة، وصرفِ مرتبات الموظفين، من إيرادات النفط والغاز.

وقال الرئيس المشاط في خطابه مساء اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1443هـ” إنَّ المرحلةَ التي نعيشها في ظلِّ المتغيرات الدولية والأزمات التي تسبّبت فيها أمريكا، تحتم علينا -دولةً وشعباً- الاستعانةَ بالله والتحرك بكلِّ جدٍّ للعمل والإنتاج والبناء، والاهتمام بالزراعة والاكتفاء الذاتي في المجالاتِ الزراعية والاقتصادية والصناعية؛ للتقليلِ من آثارِ الأزماتِ التي تعمُّ العالمَ، وخاصةً اليمن في ظل العدوان والحصار الأمريكي السعودي”.

وجدد التأكيد على أنَّ مناصرةَ الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، موقفٌ مبدئيٌّ وديني وإنساني للشعب اليمني، ولا يمكن أن يتغيّر.

كما أكد الرئيس المشاط على موقف اليمن الثابت إلى جانبِ محور المقاومة، وإدانة كل ما يتعرّض له هذا المحورُ من مؤامرات عسكرية أو اقتصادية، أو سياسية.

وأدان الاعتداءاتِ الصهيونيةَ المستمرَّةَ على سوريا، وما تتعرَّضُ له من حصارٍ اقتصادي أمريكي جائر.. مؤكدا على حقَّ سوريا في تحريرِ ما تبقّى من أراضيها المحتلة وكذلك الجولان السوري المحتل.

وتقدم الرئيس المشاط بالتهنئة إلى قائدِ الثورة السيّد عبدالملك بدرالدين الحوثي والشعب اليمنيِّ في الداخل والخارج، وكافة شعوب الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. سائلاً اللهَ تعالى أن يعيد هذه المناسبة الدينية على الشعب اليمني والإنسانية جمعاء بالخير واليُمْن والبركاتِ وقد تحقّق لليمن السلامَ والاستقلالَ.