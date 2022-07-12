نـتنياهـو: نقدّر دور ابن سلمان في إنجاز اتفاقيات أبراهام

زعيم المعارضة الصهيونية، بنيامين نـتنياهـو، يقول إنه سينجز اتفاقات سلام مع السعودية، ويعرب عن تقديره لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

نقلت وسائل إعلام صهيونية بيان زعيم المعارضة في “الكيان الإسرائيلي”، بنيامين نـتنياهـو، الذي أعرب فيه بوضوح عن “تقديره لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على مساهمته في إنجاز أربع اتفاقيات سلام تاريخية حققناها”، والمعروفة بـ”اتفاقيات أبراهام”.

وقال نـتنياهـو: “إذا عدت إلى قيادة ”إسرائيل” ، فإنني أعتزم تحقيق اتفاقيات سلام كاملة مع المملكة العربية السعودية، وكذلك مع دول عربية أخرى”.

ويأتي كلام نتنياهو، قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، سيلتقي خلالها مسؤولين فلسطينيين و”إسرائيليين”.

يُذكَر أن وسائل إعلام صهيونية تحدثت، في وقت سابق، عن احتمال لقاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زعيمَ معارضة الكيان، بنيامين نـتنياهـو، بعد أن أقدم مكتب الأخير على تقديم طلب إلى وزارة الخارجية لتنسيق اللقاء.

وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها أي مسؤول صهيوني بهذا الوضوح عن مساهمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في توقيع اتفاقات التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي.