العميد يحيى سريع يزور المـرابطين في جبهة جيزان

قام متحدث القوات المسلحة مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى سريع بزيارة عيدية للمـرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية في خطوط التماس الامامية في جبهات الحدود بجبهة جيزان وذلك بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وأشاد العميد يحيى سريع بالجاهزية القتالية والروح المعنوية للمقاتلين المـرابطين من ابطال الجيش واللجان الشعبية، مؤكدا بان هذا العام سيكون عام النصر في جبهات الداخل والجبهات الحدودية بفضل الله وبفضل صمود المقاتلين المجاهدين من مقاتلينا.

ونقل العميد يحيى سريع أثناء الزيارة العيدية سلام قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي مهدي المشاط ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وتحيات وسلام شعبنا اليمني الصابر المجاهد.