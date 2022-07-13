وصول 12 صياداً إلى الحديدة كانوا محتجزين في السجون السعودية

وصل إلى ميناء الاصطياد السمكي بمدينة الحديدة اليوم، 12 صياداً كانوا محتجزين في السجون السعودية منذ نحو 45 يوما.

وخلال استقبال الصيادين المفرج عنهم، أوضح مدير عام الموانئ ومراكز الإنزال السمكي عزيز العطيني، أنه تم تقديم الخدمات الممكنة لمساعدتهم وتسهيل عودتهم إلى مناطق سكنهم.

وأدان جرائم العدوان السعودي بحق الصيادين في السواحل اليمنية وما يتعرضون له من اعتداءات ومنع من الاصطياد.

من جانبهم أوضح الصيادون العائدين، أنه تم اختطافهم من قبل السلطات السعودية في المياه الإقليمية اليمنية واحتجازهم في جزيرة فرسان، بعد مصادرة قواربهم ومعدات الإصطياد الخاصة بهم.

وعبروا عن تقديرهم لقيادتي السلطة المحلية والهيئة العامة للمصائد السمكية، على اهتمامهما وتقديم الدعم والمساعدة لهم.

ومنذ 45 يوما قبع 12 صياداً في السجون السعودية التي تمارس الإرهاب والقرصنة منذ 7 سنوات على السواحل اليمنية وارتكبت عشرات المجازر بحق الصيادين اليمنيين، فيما لا يزال مصير عشرات الصيادين مجهولاً.