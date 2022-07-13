تحالف الــعــدوان يتعاطي دون المستوى مع الهدنة.. الكشف عن إفشال السعودية لصفقات تبادل أسرى قبيل عيد الأضحى المبارك

يواصل تحالف الــعــدوان السعودي الأمريكي التعاطي الغير جاد مع اتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية والتي لم يرقى مستوى الوفاء فيها ل30% من البنود المتفق عليها مستفيداً من تماهي الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن هانس غروندبيرغ والذي أخفى ممارسات تحالف العدوان وتعاطيها السلبي مع اتفاق الهدنة.

وأكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام ان تعاطي دول الــعــدوان مع الهدنة لا يزال دون المستوى المطلوب، لافتاً إلى أن تعاطي دول الــعــدوان مع الهدنة لا يرضى شعبنا.

وقال عبدالسلام في تغريده له على تويتر: “عوضا عن الوفاء ببنود الهدنة تكون المماطلة وهو ما لا يرضى به شعبنا العزيز الذي يرزح تحت حصار جائر قضى بسببه الآلاف متأثرين بجراحاتهم وأمراضهم، والموظفون بدون مرتبات والمعاناة كبيرة على كل المستويات”.

المرتضى يكشف الجديد في ملف الاسرى

في ملف انساني آخر متعلق بالأسرى، كشف رئيس لجنة شؤون الأسرى عبد القادر المرتضى الدور السعودي في إفشال صفقات تبادل أسرى قبيل عيد الأضحى المبارك.

وقال المرتضى اليوم الأربعاء، إن “النظام السعودي أفشل نحو 10 صفقات تبادل محلية كانت ستتم قبيل عيد الأضحى المبارك”.

وذكر أن التقدم في مفاوضات إنجاز صفقة التبادل الموقعة في مارس الماضي لا تزال دون الـ 50%، موضحًا أن مرتزقة الــعــدوان في مارب يشكلون العقدة الأكبر أمام إنجاز الصفقة ولم يقدموا كشوفاتهم حتى اللحظة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة لم تضغط على الطرف الآخر ووضعت ملف الأسرى في أدنى اهتماماتها رغم كونه ملفا إنسانيا.

ووجه المرتضى رسالة لعوائل الأسرى بالقول: “القيادة تضع تحرير الأسرى وجمع شملهم بعائلاتهم في أعلى سلم أولوياتها، وتتابع عن كثب كل مراحل التفاوض”.