المركز الوطنـي للأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة واضطراب البحر

توقع المركز الوطنـي للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وهبوب رياح تعمل على إثارة الأتربة في الصحارى واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى والشريط الساحلي الشرقي والجنوبي خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز الوطنـي للأرصاد في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات الجوف، صعدة، المحويت، حجة، عمران، صنعاء، ريمة، إب، الضالع، تعز ولحج .

وقد تشمل الأمطار أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، البيضاء وأبين وصحارى محافظات حضرموت، مأرب وشبوة.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الغربية، الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المقابلة لها.

ومن المتوقع أيضاً هبوب رياح شديدة السرعة تعمل على اضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والشريط الساحلي الشرقي والجنوبي ومدخل باب المندب.

كما يُحتمل هبوب رياح هابطة شديدة السرعة تعمل على إثارة الأتربة والرمال على صحارى محافظتي مأرب، الجوف وكذا السهول الساحلية.

وحذر المركز الوطنـي للأرصاد المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الطينية والصخرية والعواصف الرعدية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى، خليج عدن والشريط الساحلي الشرقي والجنوبي ومدخل باب المندب، من الرياح الشديدة واضطراب البحر.

وحذر كذلك سائقي المركبات في المناطق الصحراوية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة للرياح الهابطة من السحب الرعدية الممطرة.

وأفاد المركز الوطنـي للأرصاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في الجوف : 17.8 ملم، حوف-المهرة : 8.3، صعدة : 6.9، مطار صنعاء : 4.2، المحويت : 1.6، حدة : 0.2، المعافر- تعز : 0.1، كما هطلت أمطار غزيرة على محافظات مأرب، الجوف وصعدة، خارج نطاق محطات الرصد.