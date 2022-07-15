حـ.ـماس: فتح السعودية أجواءها أمام الطيران الصهيوني مكافأة للعدو

أعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن بالغ الأسف من إعلان السعودية فتح مجالها الجويّ أمام طيران العدو الصهيوني، تزامناً مع ما يسمى (إعلان القدس)، معتبرة هذه الخطوة مكافأة للعدو.

وقال المتحدث باسم الحركة جهاد طه في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إنّنا نجدّد رفضنا لكل أشكال التطبيع والتواصل مع عدو الأمَّة، الذي يمارس أبشع جرائم التهويد والاستيطان، وينتهك حرمة النفس والمقدسات، وفي مقدّمتها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وأشار إلى أن تطبيع الأجواء المفتوحة مع العدو الصهيوني يكرّس أجندته العدوانية ضدّ فلسطين والأمّة.

وكان النظام السعودي، أعلن فجر اليوم الجمعة، عن فتح أجوائه أمام الرحلات الجوية الصهيونية، في بيان صادر عن الهيئة العامة للطيران السعودية