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وصول 279 راكباً مطار صنعاء الدولي من الأردن

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عاجل الآن.. حدث مفاجئ في مطار صنعاء الدولي وقناة المسيرة تقطع بثها وتنشر خبر عاجل عن الحدث

وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم رحلة الخطوط الجوية اليمنية قادمة من مطار الملكة علياء الأردني وعلى متنها 279 راكباً.

تلقت الطائرة نوع إيرباص 330 الخدمات الملاحية الجوية والأرضية المعمول بكل كفاءة واقتدار ومهنية عالية وفقاً لما هو معمول في المطارات العالمية.

وأشار عدد من القادمين إلى التعامل الراقي والفني والمهني للعاملين في مطار صنعاء .. لافتين إلى الإجراءات المتبعة في المطار وفقاً للشروط المعمول بها في المطارات العالمية، بما يضمن أمن وسلامة المسافرين والطيران المدني.

ودعوا الأمم المتحدة، إلى مضاعفة الرحلات وتسيير رحلات إلى القاهرة التي لم يتم تنفيذ منها سوى رحلة واحدة منذ إعلان الهدنة الأممية المعلنة.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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