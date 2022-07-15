الكشف عن اعتداء قوات النظام السعودي على بعثة حجاج ليبيا

كشفت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين، عن اعتداء وحشي من قوات النظام السعودي على بعثة حجاج ليبيا، مطالبة بالتحقيق الجدي والفوري في الحادثة بمشاركة أطراف إسلامية.

وقالت الهيئة الدولية في بيان لها، إنها تلقت شكاوى بشأن اعتداء قوات النظام السعودي على بعثة حجاج ليبيا بالضرب بالهراوات والأيدي وتوجيه الإهانات التي شملت النساء وكبار السن.

وأعربت الهيئة الدولية عن بالغ إدانتها لهذا الاعتداء الغاشم الذي يعبر عن سوء معاملة الأمن السعودي لحجاج بيت الله والتمييز بحقهم دون اعتبار لصفتهم كضيوف على الحرمين.