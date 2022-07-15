3941 شهيدا وجريحا في صعدة إثر القنابل العنقودية منذ بدء العدوان

أكد مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بصعدة العقيد أحمد أبو خلبة، أن 3941 شهيدا وجريحا سقطوا جراء القنابل العنقودية بالمحافظة منذ بداية العدوان.

وأوضح العقيد أبو خلبة أن عدد الشهداء بلغ 1037 شهيدا بينهم 119 شهيدا من النساء والأطفال في عموم مديريات صعدة.

وأشار إلى أن طيران العدوان ألقى على محافظة صعدة 16 نوعا من القنابل العنقودية.

وقال العقيد أبو خلبة: “نفتقر للأجهزة الكاشفة للقنابل العنقودية ونواجه صعوبات في عدم توفر معلومات من الدول المصنعة في كيفية التخلص منها”.

من جانبه، لفت مدرب توعية للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بصعدة وضاح الصايدي إلى أن محافظة صعدة من أكثر المحافظات التي تعرضت للقنابل العنقودية.

ودعا الصايدي لإبلاغ المركز التنفيذي فورا عند العثور على الأجسام الحربية وعدم العبث بها أو الاقتراب منها.