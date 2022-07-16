يوم الولايـة في اليمن.. اللجان المنظمة تحدد عشرات الساحات في عموم المحافظات وتدعو للمشاركة الواسعة

حددت اللجان المنظمة عشرات الساحات في عموم المحافظات للاحتفال بيوم الولايـة غد الأحد، ودعت للمشاركة الواسعة للاحتفاء بهذه المناسبة.

ففي أمانة العاصمة حددت اللجنة المنظمة ميدان التحرير، وجنوب الكلية الحربية، والساحة الترابية شرق جامع الشعب، صباح غد الأحد، كما حددت ساحتي جامع الشعب وغرب حديقة الثورة للنساء صباح غد الأحد.

وفي محافظة صنعاء حددت اللجنة المنظمة 19 ساحة للإحتفاء بيوم الولايـة، في متنة بمديرية بني مطر، لولوة بمديرية همدان، الخطم في رجام بمديرية بني حشيش، الجامعة بمديرية أرحب، بني زتر بمديرية نهم، شارع الـ 40 بمديرية سنحان، قحازة بمديرية بلاد الروس، غيمان بمديرية بني بهلول، رأس نقيل عمدان بمديرية الحيمة الداخلية، بني منصور بمديرية الحيمة الخارجية، قاع السوق وسوق وادي ملاحا بمديرية خولان، قرية الصفيراء بمديرية بني ضبيان، قرية الربوع بمديرية الحصن، شاحك وقودرة بمديرية الطيال، العبر بمديرية جحانة، ساحة المطار بمديرية مناخة، ساحة إدارة الأمن بمديرية صعفان صباح غد الأحد.

وفي محافظة صعدة حددت اللجنة المنظمة مدينة صعدة، وضحيان بمديرية مجز، ومدينة جاوي لمديرية منبه وماجاورها، ومنطقة العشاش لآل سالم وكتاف، ومراكز مديريات الحشوة، رازح، و المرازم بخولان عامر، وعزلة ذويب بمديرية حيدان، وعزلة بني بحر بمديرية ساقين، وعزلة غافرة بمديرية الظاهر صباح غد الأحد.

وفي محافظة عمران حددت اللجنة المنظمة كافة مراكز مديريات المحافظة للمناسبة، وفي المدينة جولة النصر – الصماد صباح غد الأحد.

وفي محافظة المحويت حددت اللجنة المنظمة مركز المحافظة لمديريات الرجم والمدينة وجبل المحويت، وبقية مراكز مديريات المحافظة صباح غد الأحد.

وفي محافظة ذمار حددت اللجنة المنظمة مركز المحافظة في مدينة ذمار وبقية مراكز مديريات المحافظة صباح غد الأحد.

وفي محافظة ريمة حددت اللجنة المنظمة مركز المحافظة بمديرية الجبين و5 ساحات لكافة مديريات المحافظة صباح غد الأحد.

وفي محافظة تعز حددت اللجنة المنظمة تحدد ساحة الكمب مديرية مقبنة لمديريات مقبنة والمخا وجبل حبشي، وساحة المجمع الحكومي مفرق ماوية مديرية التعزية لمديريات التعزية وصالة، وساحة دمنة خدير لمديريات خدير وصبر الموادم وسامع والصلو والمسراخ، وساحة كلية المجتمع بني شعب مديرية شرعب السلام، وساحة مدرسة مصعب مركز مديرية شرعب الرونة، وساحة جباله مديرية ماوية، ومركز مديرية حيفان – صباح غد الأحد

كما حددت اللجنة في تعز ساحة ملعب الشاعر حبيل أسود بمديرية التعزية للنساء عصر غد الأحد.

وفي محافظة الجوف حددت اللجنة المنظمة ساحة المراشي لمديريات الجوف الأعلى، وساحة الحزم لمديريات الجوف الأسفل صباح غد الأحد.

وفي محافظة حجة دعت اللجنة المنظمة للاحتفاء بيوم الولايـة صباح غد الأحد في كافة المديريات.

وفي محافظة إب حددت اللجنة المنظمة 4 ساحات للاحتفاء بيوم الولايـة صباح غد الأحد في جامعة إب للمربعين الأوسط والشرقي – مدينة يريم للمربع الشمالي – مدينة القاعدة للمربع الجنوبي – مدينة العدين للمربع الغربي.

وفي محافظة الحديدة حددت اللجنة المنظمة ساحات بيت عطاء بالزيدية للمديريات الشمالية صباح غد الأحد، وحديقة الشعب لمديريات المدينة وما جاورها عصر غد الأحد.

وفي محافظة الضالع حددت اللجنة المنظمة مدينة دمت لمديريتي جبن ودمت، ومنطقة قرين الفهد بمديرية قعطبة صباح غد الأحد.

وفي محافظة البيضاء حددت اللجنة المنظمة مدينة البيضاء، ومديرية السوادية، ومدينة رداع صباح غد الأحد.