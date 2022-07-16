الأرصاد.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة محافظات خلال الساعات القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة محافظات، ورياح شديدة السرعة تعمل على اضطراب البحر خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية وخاصة على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، صنعاء والمحويت.

وقد تمتد الأمطار إلى أجزاء من هضاب محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء وأبين .

وأشار إلى احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

كما توقع المركز رياحاً شديدة السرعة تعمل على اضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والشريط الساحلي الشرقي والجنوبي ومدخل باب المندب تتراوح ما بين 25 إلى 45 عقدة.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في الشعاب والوديان وممرات السيول و من العواصف الرعدية، وسائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه أيضاً مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى، خليج عدن والشريط الساحلي الشرقي والجنوبي ومدخل باب المندب من الرياح الشديدة واضطراب البحر.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في المهرة (حوف) : 6.4 ملم، إب : 4، كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد .