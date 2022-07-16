الجـ.ـهاد الإسلامي: استهداف العدو لغزة فجراً لن تُثنِ شعبنا عن المقاومة

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي، اليوم السبت، أن استهداف طائرات العدو الصهيوني، لعدد من مواقع المقاومة الفلسطينية في القطاع، هي محاولة فاشلة، لن تثنِ الشعب والمقاومة عن مواصلة درب الجهاد في مواجهات العدو الصهيوني.

ووفق وكالة “فلسطين اليوم” أشار سلمي في تصريح صحفي، إلى أن هذا الاستهداف “الإسرائيلي”، يأتي بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بادين إلى المنطقة في رسالة إلى “جيش الاحتلال” أنه لايزال يفرض سيطرته على الشعب الفلسطيني، ويمارس جرائمه ويفرض سياسة القوة عليه، مشددًا على أن الاحتلال لن ينجح في فرض سيطرته على الشعب ومقاومته.

وأفاد سلمي، بأن المقاومة الفلسطينية تؤكد أنها تواجه مشروع صهيو أمريكي كبير، وأن يد العدو هي المنفذ لخطط وسياسيات الولايات المتحدة في المنطقة، مؤكداً، أن المقاومة تقف بالمرصاد لهذا المخططات، وأن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه.

وشدد على أنه طالما بقي الاحتلال على هذه الأرض، فإن المقاومة مستمرة في مجابهته ومقاومته حتى دحره من الأراضي الفلسطينية.

وعن المطلوب فلسطينياً لمواجهة تغول وجرام الاحتلال، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي: “إنه على السلطة الانحياز إلى الشعب الفلسطيني ومقاومته التي أكدت أن العدو لا يفهم سوى لغة القوة، وأن الحقوق تنزع انتزاعاً.”

ودعا سلمي، الجماهير الفلسطينية إلى الانتفاض والاشتباك مع الاحتلال في كل نقاط التماس في الضفة والداخل المحتل، لتؤكد أن هذا الشعب حيّ وسيواجه المحتل ويطرده، مضيفا: “أن الفصائل الفلسطينية لديها موقف موحد وفي هي في حالة انعقاد دائم تقيم وتتابع مع ما يحدث من تغولات “إسرائيلية” ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وشنت الطائرات الحربية “الإسرائيلية” عدة غارات، فجر اليوم السبت، على موقع للمقاومة في قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية: إن طائرات العدو قصفت بنحو 8 صواريخ موقعًا للمقاومة قرب البيدر غرب مدينة غزة.

كما أطلقت زوارق حربية “إسرائيلية” النار صوب مراكب الصيادين في بحر شمالي قطاع غزة.