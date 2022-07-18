مؤكدا أنها كافية لتغطية مرتبات موظفي الدولة لسنوات.. وزير النفط يكشف حجم عائدات النفط المنهوب

كشف وزير النفط والمعادن أحمد دارس حجم عائدات النفط المنهوبة من قبل العدوان والمرتزقة منذ العام 2018 وحتى منتصف العام الجاري.

وأوضح دارس، أن حجم المبالغ المنهوبة جراء عمليات بيع النفط الخام خلال الفترة المذكورة بلغت أكثر من 9.5 مليار دولار.

وأكد وزير النفط أن ما تم ويتم نهبه من النفط اليمني من قبل تحالف العدوان ومرتزقته كاف لتغطية مرتبات موظفي الدولة لسنوات.

وذكر أن تحالف العدوان والمرتزقة أقدموا على بيع قطاعات نفطية وسرقة أخرى وحصل تنازلات عن قطاعات نفطية وتوقيف لقطاعات إنتاجية.

وقال دارس: قادرون على صرف مرتبات اليمنيين إذا كنا من يقوم بالإشراف على إنتاج النفط والغاز وتورد إلينا عائداته.

وأردف بالقول: نادينا الأمم المتحدة والعالم وكل المنظمات الإنسانية لتسهيل دخول المشتقات النفطية إلى البلاد لكن دون جدوى.

وأكد دارس أن تحالف العدوان يريد إلحاق الأذى بالشعب اليمني سواء من خلال الجرائم أو من خلال الحصار.

من جانبه، أدان المدير التنفيذي لشركة النفط عمار الأضرعي استمرار تحالف العدوان في قرصنة سفن المشتقات النفطية في البحر الأحمر في ظل تمديد الهدنة الإنسانية وبعد حصولها على تصاريح الأمم المتحدة مؤكدا بأن ذلك يضاعف الأعباء والحصار على أبناء الشعب اليمني.

وذكر أن هناك سفينة بنزين وسفينة غاز محتجزتان لأكثر من 10 أيام من قبل تحالف العدوان، لافتا إلى أن قوى العدوان أفرجت اليوم عن سفينة بنزين بعد احتجازها لأكثر من 15 يوما تكبدت خلالها غرامات تأخير.

وعبر الأضرعي عن استهجانه لإحاطة الممثل الأممي الأخيرة بشأن سلاسة دخول سفن المشتقات النفطية مؤكدا أن هذه الإحاطة تأتي في سياق تضليل تكشفه القرصنة.