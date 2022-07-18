الزكاة تحتفي بزفاف 200 عريساً وعروساً بمأرب

احتفلت الهيئة العامة للزكاة بالعرس الجماعي لـ200 عريساً وعروساً من أبناء مديرية العبدية بمحافظة مأرب، اليوم الاثنين، تحت شعار “معا لتيسير المهور وتحصين الشباب” بالتزامن مع ذكرى يوم ولاية الإمام علي عليه السلام.

وخلال احتفال، أشار محافظ مأرب علي طعيمان، إلى أن زفاف كوكبة من أبناء مأرب، يعكس صورة من صور الصمود في وجه العدوان وحصاره ويعزز من رابطة الإخاء ويُجسد الاهتمام الذي يوليه الجميع في مواجهة الحرب الناعمة.

وثمن دور هيئة الزكاة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في كافة المحافظات الحرة وفقاً للمصارف الشرعية.

من جانبه، هنأ وكيل هيئة الزكاة علي السقاف العرسان بإكمال نصف دينهم، معبراً عن سعادته بزفاف كوكبة من أبناء مديرية العبدية في مأرب، الذين جسدوا بهذه الفرحة اللحمة الوطنية في أبهى صورها.

وأشار إلى دلالة الاحتفال وأثرها الاجتماعي والإنساني في المجتمع، لتحصين الشباب من مخاطر الحرب الناعمة، مؤكداً حرص الهيئة على الاهتمام بالشباب وتقديم الدعم لغير القادرين على الزواج من الفقراء والمساكين في مختلف المحافظات.

تخلل الاحتفال بحضور عدد من مشايخ قبائل مديريات مراد، وبني عبد، فقرات إنشادية وقصائد شعرية.