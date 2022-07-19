مراسل قناة صهيونية في جبل عرفة

نشر مراسل القناة 13 الصهيونية تقريرا لدخوله مكة المكرمة بعد سماح النظام السعودي له بذلك خلال موسم الحج، وقال : “أنا كنت هنا في مكة.. الحلم أصبح حقيقية”.

ياتي هذا بعد سماح النظام السعودي للاسرائليين بزيارة السعودية وفي اطار الزيارات المتبادلة بين الجانبين وخطى التطبيع المتسارعة بين السعودية وتل ابيب وكان فريق تابع لقناة التّلفزة الإسرائيليّة 12وصل في وقت سابق إلى الرياض وتجوّل طاقمهما الصّحافي في عدّة مُدن سعوديّة وإجراء مُقابلات مع عدد من المُواطنين السّعوديين، من بينها جدّة والمدينة المنوّرة، إلى جانب العاصمة، وبثّ هذه المُقابلات على الهواء مُباشرةً.

وتشجيع السّلطات السعوديّة للعديد من المُواطنين السعوديين على إظهار إعجابهم بالإسرائيليين، وزيارة المُدن الفِلسطينيّة المُحتلّة، والتّباهي بالتّطبيع مع دولة الاحتلال، والحفاوة بالإسرائيليين، ودعوتهم إلى منازلهم أثناء زيارتهم للرياض.