اتحاد الإعلاميين يدين سماح النظام السعودي لمراسل قناة عبرية بدخول الأراضي المقدسة

أدان اتحاد الإعلاميين اليمنيين، سماح النظام السعودي لمراسل القناة 13 العبرية التابعة للعدو الصهيوني من دخول الأراضي المقدسة والتجول والتصوير في المسجد الحرام.

وقال الاتحاد في بيان:” تابع اتحاد الإعلاميين اليمنيين سماح النظام السعودي لوسائل إعلام تابعة لكيان العدو الصهيوني بتجول مراسليها في المسجد الحرام والمشاعر الإسلامية المقدسة في عرفة وغيرها في خطوة تعد من أعظم الجرائم التي تدّنس بيت الله الأعظم”.

واعتبر هذه الخطوة جُرماً منافياً للمبادئ الإسلامية التي تحرم على اليهود والمشركين دخول الأراضي المقدسة كما جاء في قوله تعالى “يا أيّها الّذين آمنوا إنّما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا”.

ودعا الاتحاد كافة الإعلاميين في مختلف البلدان الإسلامية إلى إدانة النظام السعودي ومطالبته بالاعتذار للأمة وإيقاف التدنيس المتعمد لبيت الله الحرام الذي يمس المبادئ والمقدسات الإسلامية وفي مقدمتها الحرم المكي والمدينة المنورة.