تعرض مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح الاخواني في شبوة، الثلاثاء، لهجوم يعد الأول من نوعه، يتزامن ذلك مع توتر تعيشه المحافظة بعد رفض إقالة قائد قوات الأمن الخاصة، الذراع العسكري للمليشيات.

وأفادت مصادر محلية بأن انفجار عنيف هز المقر وسط عتق، مرجحة أن يكون الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة أو قنبلة تم القائها.

وجاء الهجوم بعد ساعات على تهديد المحافظ المعين إماراتياً عوض ابن الوزير بقرارات قوية ردا على رفض وزير الداخلية في حكومة المرتزقة المحسوب على الإصلاح، قرار المحافظ اقالة قائد قوات الأمن الخاصة في المحافظة عبدربه لعكب.

وكان ابن الوزير عقد اجتماع طارئ في عتق خلال الساعات الماضية بالتزامن مع تحشيدات عسكرية جديدة لمليشيا الإصلاح لمعسكرات القوات الخاصة في عتق.

ولم يتضح بعد ما إذا كان استهداف الإصلاح يحمل رسالة بتكرار سيناريو عدن حيث قامت قوات موالية للإمارات بإحراق مقراته أم ورقة ضغط للقبول بالقرارات الجديدة.