التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم الثلاثاء ، مسؤول ملف الاستقطاب المعادي عبدالمحسن الطاووس.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل مواجهة الاستقطاب الذي يقوم به العدوان، وآلية التواصل مع المتورطين في الخيانة للعودة إلى حضن الوطن، ومتابعة كافة الجهات المعنية وذات العلاقة بهذا الملف عبر الآلية المعتمدة.

وأشار الرئيس المشاط، إلى أهمية وضع خطة لمواجهة الاستقطاب المعادي وتجفيف منابعه.

وأكد الحرص على تعزيز وحدة الصف والتلاحم الوطني، وعودة المتورطين في الخيانة إلى جادة الصواب وتقديم كافة التسهيلات لعودتهم إلى مناطقهم وقراهم سالمين.

ولفت الرئيس المشاط إلى أهمية تفاعل الجهات المعنية والقيادات المجتمعية مع الجهود المبذولة لإفشال مخططات العدوان لاستهداف الجبهة الداخلية والنسيج الاجتماعي، وتكثيف التواصل مع أهالي المتورطين في الخيانة لإعادتهم إلى صف الوطن.