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مشدداً على سرعة التنفيذ العاجل.. الرئيس المشاط يصدر توجيهات هامة بشأن منطقة مذبح

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التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، أمين العاصمة حمود محمد عباد.

جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل بأمانة العاصمة والجهود المبذولة في التعاطي مع الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول التي شهدتها العاصمة صنعاء خلال اليومين الماضيين، والسبل الكفيلة بوضع الحلول والمعالجات اللازمة لتصريف مياه الأمطار، والحد من وقوع أضرار وخسائر بممتلكات المواطنين.

وفي اللقاء أشاد الرئيس المشاط بدور أمانة العاصمة في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة سكان العاصمة، خاصة في ظل استيعابها لملايين اليمنيين النازحين من مختلف المحافظات جراء العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

وأكد على الاهتمام بأعمال النظافة والتحسين، وتعزيز الجهود لإبراز المظهر الحضاري للعاصمة صنعاء، والاهتمام بالتوعية البيئة، والعمل على كل ما من شأنه أن تكون النظافة وعي مجتمعي وسلوك حضاري.

وشدد الرئيس المشاط على تنفيذ جدران ساندة للمنازل المتضررة جراء الأمطار الغزيرة والسيول في منطقة مذبح في أسرع وقت، ووضع المعالجات المناسبة لتصريف مياه الأمطار والسيول، بما يسهم في حماية منازل وممتلكات المواطنين.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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