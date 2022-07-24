من أجل أضرار السيول التي خلفتها الأمطار الغزيرة.. توجيهات جديدة للرئيس مهدي المشاط ومسؤولين في أمانة العاصمة والحديدة وصعدة

بعدما شهدت معظم محافظات الجمهورية اليمنية أمطار غزيـرة أدت إلى وفاة 12 مواطن في صنعاء وذمار وشبوة، تفقد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط، اليوم الأحد، أضرار السيول التي خلفتها الأمطار الغزيرة على المنازل المتضررة في منطقة مذبح غربي العاصمة صنعاء.

ووجه الرئيس المشاط الجهات المعنية بتقديم المساعدات الإيوائية والإغاثية للأسر التي تعرضت منازلها للأضرار، كما وجه بمعالجة المصابين جراء تهدم أحد المنازل في منطقة مذبح وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم.

وحث أمانة العاصمة على وضع المعالجات المناسبة لتصريف مياه الأمطار والسيول بما يسهم في حماية منازل وممتلكات المواطنين.

أمين العاصمة يأسف لما حدث في مديرية معين

تفقد أمين العاصمة حمود عباد، ومعه وكيل قطاع الإشغال المهندس عبد الكريم الحوثي، ومدير الوحدة التنفيذية للترميمات المهندس عبدالملك الأنسي، على سير العمل في ترميم الحفريات بشارع الستين بالإسفلت البارد، وتنفذه الوحدة التنفيذية.

وأشار عباد، إلى أن ما حصل يوم أمس من تدفق للأمطار بشكل لم تعهده أمانة العاصمة من قبل، لافتا إلى أنه سبق أن اتخذت الأمانة كل الإجراءات لمواجهة ذلك بناء على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، منذ العام الماضي، بالتوسع في قنوات التصريف خصوصاً في المناطق الخطيرة مثل السد، والسلامي والسائلة بشارع تعز وسائلة الخمسين وقناة دارس ببني الحارث.

وأكد أن تلك القنوات ساهمت في حل المشاكل وحدت من تدفق السيول ولم يحصل فيها أي إشكال، لكن للأسف الشديد حدثت في منطقة معين في مناطق كانت مبنية على ضفاف السوائل منذ سنوات وبطريقة عشوائية، ما جعلها عرضة لأضرار السيول.

وأكد على استنفار كافة الجهود والإمكانات والطاقات واتخاذ كل المعالجات والتدخلات العاجلة والطارئة للحد من أضرار تدفق السيول وتصريف مياه الأمطار والسيول بما يسهم الحفاظ على أرواح الناس وحماية منازلهم وممتلكاتهم.

فيما أشار الوكيل عبدالكريم الحوثي والمهندس عبدالملك الأنسي، إلى تكثيف التدخلات الطارئة لصيانة وترميم الشوارع والتقاطعات الرئيسية وأنفاق الجسور، إضافة إلى معالجة أضرار السيول وبعض الهبوطات حالياً بالإسفلت البارد .

البشري يتفقد منشآت الري في وادي سردود

أكد وكيل أول محافظة الحديدة أحمد مهدي البشري، خلال زيارته لمنشآت الري بوادي سردود على الحرص على التأكد من تدفق قنوات ومصبات سيول الأمطار بالوادي إلى الحاجز المائي والقنوات الفرعية دون حصول أي عوائق أو إشكاليات

ولفت البشري إلى أهمية استفادة المزارع المجاورة للري من مياه الأمطار والتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة في ظل موسم الأمطار الغزيرة للصيف الجاري.

وشدد على ضرورة تفعيل الدور المجتمعي في المجال الزراعي لاستصلاح وزراعة الأراضي في جميع المناطق المؤهلة للزراعة والإنتاج وخصوصا الاودية وتبني مشاريع زراعية لمواجهة التحديات الإقتصادية.

كرفانات وسدود حديدة في صعدة

من جانبه اطلع محافظ صعدة محمد عوض ومعه وكيلا المحافظة صالح عقاب والمهندس إبراهيم النمري، على حجم السيول المتدفقة على عدد من السدود والكرفانات المائية جراء الأمطار الغزيرة التي من الله بها على المحافظة.

واستمع المحافظ لعدد من المزارعين إلى احتياجاتهم والصعوبات والتي تواجههم، موجهاً الجهات المعنية بالتعاطي مع متطلباتهم ووضع المعالجات والحلول لذلك.

ودعا المحافظ عوض المزارعين إلى الاستفادة القصوى من المياه التي تم حجزها في الكرفانات والسدود والحواجز المائية في ري المزارع الخاصة بالحبوب والفواكه، لافتا إلى أن احتجاز مياه الأمطار والسيول سيعزز من تغذية المياه الجوفية ويسهم في توفير المياه للزراعة خاصة بعد انتهاء موسم الأمطار بما يتماشى مع التوجه القائم في الزراعة.

كما اطلع على سلامة القنوات والكرفانات حديثة الإنشاء والتي ظهرت فيها بعض الأخطاء الهندسية نتيجة السيول، موجهاً المعنيين بوضع الحلول الهندسية السريعة والمناسبة لتفادي مثل هذه الأخطاء.