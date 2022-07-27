هاجمت مجاميع مسلحة تتبع مليشيات قوى العدوان والاحتلال، اليوم الأربعاء، قرية سكنية في مديرية الخوخة، جنوبي محافظة الحديدة.

وقالت مصادر محلية إن عناصر مسلحة يقودها المدعو محمد يحيي عبدالسلام، نفذت هجوماً على قرية بني جعلوم في مديرية الخوخة الساحلية، بحجة ملاحقة أحد المسلحين.

وأوضحت المصادر أن القوة المهاجمة فتحت نيران أسلحتها بشكل عشوائي على منازل الأهالي، ما أدى إلى مقتل شاب يدعى معاذ إبراهيم جلعوم وإصابة آخرين.

تأتي هذه الحادثة، في ظل تصاعد عمليات القتل والترهيب بحق أهالي مدينة الخوخة، مع انتشار العصابات المسلحة التابعة لقوى العدوان والاحتلال.

وتشهد مديرية الخوخة الواقعة جنوب محافظة الحديدة، فوضى أمنية، وصراعات بين ما يسمى “الألوية التهامية” الممولة من السعودية من جهة، وبين “ألوية العمالقة” ومليشيات طارق عفاش من جهة أخرى، وسط مساع الأخيرة للسيطرة على المديرية والبسط على سواحلها ومينائها التاريخي الهام.