ناقش الرئيس مهدي المشاط، اليوم الأربعاء، مع المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي، المواضيع المتصلة بالتزام العدوان بقيادة أمريكا بمقتضيات الهدنة وإدخال سفن المشتقات النفطية.

وخلال اللقاء أدان الرئيس المشاط ممارسات دول العدوان بقيادة أمريكا باحتجاز سفن الوقود في ظل الهدنة المعلنة بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

وأكد أن احتجاز دول العدوان لسفن المشتقات النفطية يضع الهدنة في المحك، لافتاً إلى أن العدوان يحاول من خلال الحصار الظالم، على الشعب اليمني استغلال الجانب الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية لم يستطيع تحقيقها في المعركة العسكرية.

وشدد الرئيس المشاط على ضرورة التزام دول العدوان بما تضمنته الهدنة وتنفيذ كافة بنودها بما يؤدي إلى المزيد من المعالجات الإنسانية والاقتصادية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

في السياق نفسه أعلنت شركة النفط اليمنية، اليوم الخميس، إقدام تحالف العدوان الأمريكي السعودي على احتجاز سفينة ديزل جديدة في خرق متواصل للهدنة المعلنة، ما يرفع عدد السفن المحتجزة إلى 5 سفن من البنزين والديزل.

وقال عصام يحيى المتوكل المتحدث باسم الشركة في بيان مقتضب إنه “‏في خرق جديد ومستمر للهدنة المعلنة احتجز تحالف العدوان الأمريكي السعودي سفينة الديزل (سي ادور)”.

وأشارت الشركة إلى أن احتجاز سفن الوقود رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول أممية يهدف خلق أزمة في ظل الهدنة، ومفاقمة معاناة الشعب اليمني.

وحملت “تحالف العدوان إلى جانب الأمم المتحدة المسؤولية الكامل عن أي اختناق تمويني في المشتقات النفطية”.

وأكدت شركة النفط اليمنية في وقت سابق اليوم أن التحالف بقيادة السعودية يواصل احتجاز (4) سفينة نفط من البنزين والديزل لفترات متفاوتة بلغت “16” يوما من القرصنة البحرية للسفن المحتجزة حاليا، موضحة أن كل هذا السفن أكملت جميع إجراءات التفتيش وحصلت على تصاريح الأمم المتحدة.