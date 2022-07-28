التقى نائب رئيس اللجنة العسكرية العميد حسين هاشم ومعه أعضاء اللجنة، اليوم الخميس، المستشار العسكري لممثل الأمم المتحدة إلى اليمن الجنرال انطوني هايورد ومديرة مكتب ممثل الأمم المتحدة في اليمن.

وقال مصدر عسكري لـ “المسيرة” إن العميد هاشم “استعرض مع الجنرال هايورد الخروق المتواصلة لقوى العدوان ومرتزقتهم للهدنة في مختلف الجبهات”.

وأوضح المصدر أن اللقاء مع الفريق الأممي ناقش خطوات تجهيز غرفة العمليات المشتركة للحد من الخروق.

وأشار العميد هاشم إلى أن تعنت دول العدوان في منع دخول الأجهزة والمعدات الخاصة بنزع الألغام فاقم من معاناة المواطنين ويتطلب موقفاً واضحا من الأمم المتحدة.

من جانبه طالب الجنرال هايورد جميع الأطراف بأن تكون الهدنة حزمة واحدة وفق بنود الهدنة وبما يضمن التخفيف من المعاناة الإنسانية.

ووجه هايورد الشكر للجنة صنعاء العسكرية لما قدموه من إيضاحات للخروق، معبرا عن أمله أن تكون غرفة العمليات المشتركة خطوة للحد من الخروق.