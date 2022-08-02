احتفت ألوية جيزان بتخرج دفعة الشهيد زيد علي مصلح بحضور محافظ محافظة صعدة “محمد جابر عوض” وعدد من القيادات.

واستعرض الخريجون خلال الحفل عدد من المهارات والفنون القتالية المكتسبة خلال الدورات العسكرية، أظهروا فيها استعداداهم الكبير للحفاظ على مكتسبات ثورة الحرية والإستقلال وانتزاع حقوق الشعب في عيشه الحر والكريم.

وتأتي الدورة بعد جهود مباركة من قيادة محور جيزان وقيادة الثورة ووزارة الدفاع لرفع مستوى المقاتلين ورفد المحور بالقوة البشرية المتمكنة والمدربة في ميادين الإرتقاء وصقل المعارف.

وألقى محافظ المحافظة “محمد جابر عوض” كلمة رحب فيها بقادة ألوية جيزان، مشيداً بجهودهم الكبيرة لبناء الألوية التي سخرت كل جهودها في حماية البلاد والدفاع عنها من العدوان الأمريكي والسعودي.

وهنأ المحافظ عوض قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى بمناسبة تخرج هذه الدفع المتتالية في مختلف عموم المحافظات والمناطق العسكرية والتي ترسل رسائل كبيرة لقوى العدوان مفادها الجهوزية العالية لأي مستجدات عسكرية مقبلة.

وأكد المحافظ أن هذه الكتائب والألوية هي نموذج بسيط من الجحافل التي توعد بها السيد القائد، حيث يدرك الأمريكي ما تحمله من تهديدات جدية على مستقبل وجوده في المنطقة.

يشار إلى أن دورات التأهيل والبناء تأتي في سياق البناء المؤسسي للجيش وفق الرؤية الوطنية لبناء الدولة، وبناءً على الخطة التدريبية المقرة من وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للعام التدريبي 1443هـ.