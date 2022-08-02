قال رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، اليوم الثلاثاء، إن وفد الأشقاء من سلطنة عمان أنهى زيارته إلى صنعاء بعد إجراء العديد من اللقاءات الهامة.

وأكد عبدالسلام في تغريدة على حسابه بتويتر، أن لقاءات الوفد العماني مع السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي والرئيس مهدي المشاط تركزت حول مسار الهدنة.

وأشار إلى أن لقاءات الوفد العماني ناقشت الهدنة الإنسانية والعسكرية وصرف المرتبات وتعزيز فرص وقف الحرب ورفع الحصار.

ورحب رئيس الوفـد الوطني بالمساعي العمانية فيما له علاقة بصرف المرتبات وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة والدخول في هدنة حقيقية.

ولفت بأنه تم إبلاغ الأمم المتحدة صباح اليوم بمخرجات النقاشات ورؤيتنا فيما له علاقة بمسار الهدنة وصرف المرتبات وفتح المطار والميناء.