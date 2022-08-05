استهدف جيش العدو الاسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة المحاصر.

وأفادت مصادر فلسطينية بسماع دوي انفجارات في سماء قطاع غزة، مشيرةً إلى قصف إسرائيلي في محيط برج فلسطين وسط مدينة غزة.

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية أنّ الغارة الإســرائيلية وسط غزة استهدفت شقة سكنية في برج فلسطين. كما لفت مراسلنا إلى أن الاحتلال قصف شرق خانيونس ومعلومات عن استهداف سيارة شرق غزة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة عن اصابة عدد من المواطنين من جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي لخان يونس.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي أيضاً موقع للمقاومة قرب الحدود الفلسطينية المصرية.

بالتزامن، طلب الاحتـلال الإسرائيلي من سكان مستوطنات غلاف غزة البقاء قرب الملاجىء.

وأعلن الناطق باسم قوات الاحتلال أيضاً بداية عملية عسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، باسم ” علوت هشاحر”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ “قرار “إسرائيل” بالمبادرة لمهاجمة غزة هي بعد فشل الجهود المصرية وإصرار حركة الجهاد الإسلامي على تنفيذ عملية والسؤال الآن هو ما سيكون رد الجهاد”.

كما لفتت وسائل اعلام إسرائيلية الدعوة لسكان اشكول (في غلاف غزة) البقاء قرب الأماكن المحصنة خشية رد من الجهاد الإسلامي