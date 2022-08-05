أفادت مصادر اعلامية في فلسطين، عن اغتيال قائدا كبيرا في “سرايا القدس” بواسطة طائرة انتحارية.

ولفتت الى أنه تم استهداف مرصد يتبع لسرايا القدس شمال غزة، كما افادت عن استشهاد 4 مدنيين وإصابة أكثر من ثلاثة أشخاص في غارة قرب المسلخ التركي غرب خانيونس، فيما استهدفت طائرات الاحتلال برج فلسطين وسط مدينة غزة”.

ونعت سرايا القدس القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري “أبو محمود” الذي ارتقى شهيدا في جريمة اغتيال صهيونية غادرة استهدفته في مدينة غزة .

بدورها قالت وسائل إعلام إسرائيلية: “أن هناك تعليمات لمستوطني التجمعات الاستيطانية المتاخمة لقطاع غزة بالبقاء قرب الملاجئ”.

من جهتها أفادت مصادر فلسطينية” بأنه تم نقل إصابتين لمواطن وابنته جراء استهداف الاحتلال مرصدا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة”.