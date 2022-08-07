حركة الجـ.هاد الإسلامي تنعى استشـ.هاد القائد المجاهـ.ـد خالد منصور (أبو الراغب) قائد المنطقة الجنوبية في سـ.ـرايا القدس.. وتؤكد: (لن ينقضي النهار إلا وقد رأى شعبنا ما تطمئن به نفسه وتقر به عينه)

نعت حركة الجهاد الإسلامي فجر اليوم الأحد 9 محرم 1444هـ الموافق 7 أغسطس 2022م استشهاد القائد المجاهد خالد سعيد منصور “أبو الراغب” عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس بغارات كيان العدو الإسرائيلي على مخيم بمدينة رفح جنوبي غزة.

وأعلنت الجهاد الإسلامي في بيانها استشهاد القائد المجاهد خالد سعيد منصور “أبو الراغب” المجاهد الشهيد زياد أحمد المدلل، والأخ المجاهد الشهيد رأفت صالح شيخ العيد، كما ارتقى في هذا العدوان الغادر أربعة مواطنين مدنيين من أبناء شعبنا في رفح بينهم طفل و سيدتان جرى انتشالهم من تحت أنقاض الركام.

وأكد بيان الجهاد الإسلامي أن “دماء الشهداء لن تضيع هدراً، وإن المجاهدين لن يدعوا هذه الدماء تجف قبل أن يدكوا بصواريخهم مستوطنات العدو ويذيقوه بأسهم، ويجعلوه يتجرع مرارة الندامة على ما اقترفت يداه من إرهاب وقتل للأبرياء واستباحة للأرض والدماء”.

كما أكدت الحركة إن “إن دماء القائد خالد منصور ستشعل معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض اليوم لاقتحامات المستوطنين”، وأضافت: “سيكون إخوة القائد خالد منصور ورفاق دربه في طليعة من يقومون بالواجب المقدس والذود عن المرابطين والمرابطات في الأقصى وساحاته الشريفة”.

وأضافت بأن “شمس هذا النهار التي تشرق على فلسطين، ستشهد على جهادنا وثباتنا وعزيمتنا التي لا تلين، وبحول الله تعالى وبقوته لن ينقضي النهار إلا وقد رأى شعبنا ما تطمئن به نفسه وتقر به عينه”.

وأشارت إلى التاريخ المشرف والحافل بالجهاد والتضحية وبالثبات للقائد المجاهد خالد “أبو الراغب”، لافتةً إلى مشاركته “في كل محطات العمل والبناء والتأسيس، ليلتحق بأخيه وصاحبه في مسيرة الجهاد الشهيد الشيخ تيسير الجعبري ليلاقيا ربهما صادقين مخلصين وقد أديا ما عليهما من واجبات ومسؤوليات وبما حفظا من عهد الشهداء وأمانتهم”.

فصائل المقاومة تنعي الشهيد “أبو الراغب” وتتوعد بالرد

نعت حركة حماس استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد أبو الراغب بعد مسيرة حافلة بالعطاء ومقارعة الأعداء والجهاد في سبيل الوطن والمقدسات.

وأكدت حركة حماس أن دماء الشهداء من القادة والمجاهدين “ستظل نورا لمواكب المجاهدين من أبناء شعبنا، ولعنة تطارد العدو الصهيوني الغادر، ولن تزيد مقاومتنا إلا عزيمة وإصرارا على المضي حتى تحرير المسجد الأقصى المبارك، وتحقيق آمال شعبنا في التحرير والعودة”.

كما نعت كتائب شهداء الأقصى الشهيد القائد خالد منصور قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس، متوعدة كيان العدو “بالرد على كل جرائم الاحتلال بجانب فصائل المقاومة”.

بدورها أكدت كتئا شهداء الأقصى لواء عامودي “التمسك بخيار الكفاح المسلح والانتقام لدماء الشهداء كما تجدد عهدها بالاستمرار في معركة إلتقاء الأحرار بجانب إخوانهم في سرايا القدس وسيدفع العدو الصهيوني ثمن جرائمه”.

من جانبها أكدت ألوية الناصر صلاح الدين الذراع العسكري للجان المقاومة في فلسطين أن دماء الشهداء القادة “ستبقى منارات تضيئ لنا طريق النصر والتحرير”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أفادت في آخر تحديث لها صباح اليوم الأحد عن ارتفاع عدد الشهداء في قصف كيان العدو الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32 بينهم 6 أطفال والجرحى إلى 215.