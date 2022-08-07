أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم الأحد، أن “تل أبيب” كانت واضحة اليوم بأنها تريد وقف عدوانها على قطاع غزة، لأنها لم تعد تتحمل المزيد من صواريخ المقاومة الفلسطينية على المستعمرات، وأنه كان واضحا خلال النهار أن الاسرائيلي لن يتحمل الاستمرار بعدوانه، بسبب ظروف المستعمرات وهناك حقائق ووقائع ومجتمع غير مؤهل أصلا، معتبرا أن ظروف العدو لن تسمح باستمراره في هذه المعركة، وسيتدخل كثيرون لإنهاء هذه الجولة.

وفي كلمته خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، أكد سماحته على شجاعة الرد الفلسطيني، لأنه لو تُرك اغتيال القائد الجعبري بدون ردّ، لكان العدو فتح الحرب على غزة، ولأن الردّ يؤكد الردع عند العدو، يجب الإشادة بشجاعة المجاهدين والمقاومين وفي مقدمهم مجاهدو حركة الجهاد الإسلامي، وكذلك بكل المقاومين وبشجاعة أهل غزة الذين شكلوا الحاضنة للمقاومة، وهذا نموذج جديد لملاحم المقاومة ولمواجهة هذا العدو.

وأشار إلى أن المقاومة في فلسطين كما في لبنان تستطيع أن تدافع عن كرامة أهلها، وتستطيع أن تثبت قواعد فاعلة للردع أمام هذه العدو الذي عندما تقف أمامه يتراجع، وهذا ما يجب أن نتعلمه من هذه المواجهة.

وإذ رأى سماحته أن هذه جولة تضاف للجولات السابقة وهي ليست نهاية المعركة مع العدو وملحمة جديدة بمواجهة العدو، سأل رحمة الله للشهداء جميعا في هذه الجولة، وسأله أن يعجل في شفاء الجرحى، مؤكدًا أن هذا كله في عين الله وهو الذي أكرمهم في الدنيا وسيكرمهم في الآخرة إن شاء الله.