قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله “أجدد تعازي حزب الله في لبنان لقيادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وعوائل الشهداء باستشهاد الشهيد القائد تيسير الجعبري”، ولفت الى ان “ما حصل على غزة هو عدوان اسرائيلي مكشوف وابتدائي ولا يجوز السكوت عن هذه الجريمة”.

وأكد السيد نصر الله في كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء السبت “من حق الشعب الفلسطيني ومن حق المقاومة ومن حق حركة الجهاد أن ترد على هذا الإعتداء ويجب على كل شريف في هذا العالم أن يدعم هذا الحق وأن لا يشكك به”.

ورأى ان “رد المقاومة يجب أن يكون موضع تأييد ومساندة من الجميع ونحن في حزب الله نتابع ما يجري وعلى تواصل دائم مع إخواننا الأعزاء في حركة الجهاد الإسلامي ومع قيادة حركة حماس وبقية الفصائل”.

وشدد السيد نصر الله على ان “يد المقاومة ستكون هي العليا في هذه المعركة ومن الواضح أن العدو يذهب إلى التقديرات الخاطئة بأن غزة لن ترد وحركة الجهاد الإسلامي لن ترد”،

واوضح ان “العدو يخطئ عندما يتصور أنه يرهب المواطنين وأهل غزة وكذلك عندما يتوجه بالخطاب إلى لبنان وهم لديهم تجارب معنا والمقاومة دائما بالمرصاد”،

وتابع “لا تخطئ التقدير مع لبنان وكل ما تفعله وكل ما تقوله أيها العدو لا يمكن أن يؤثر لا في إرادتنا ولا في معنوياتنا ونحن نثق بربنا وبأنفسنا ونثق بضعفك وهزالتك وجبنك”.

وقال السيد نصر الله “أنصح العدو أن يكف عن توجيه الرسائل في لبنان ولا ينتظر على الإطلاق أن المقاومة ستسكت عن عدوان ما أو عن انتقاص ما من حقوقنا”، واضاف “الساعات والأيام المقبلة ستكشف أن العدو اخطأ بالتقدير في غزة”، وختم أن “ما حصل يثبت ميزان الردع وسيكون بالتأكيد انتصاراً للمقاومة الفلسطينية ونحن سنبقى على اتصال وسنواكب”.

وفي السياق، أضاف السيد نصر الله في خطابه أنّ “هناك أنظمة تريد أن تقنعنا بأنّ إسرائيل حمامة سلام لكنّها قامت على المجازر والجرائم”، وأنّ هناك “من يسعى لقلب الحقائق بشأن إسرائيل القائمة على ارتكاب المجازر”.

وتابع متسائلاً: “ما هو الوضع الاقتصادي في الدول التي طبّعت مع إسرائيل، ماذا قدمت التسوية لمصر والأردن اقتصادياً؟”.

وشدّد على أنّ “العدو يعمل على إبراز نقاط الضعف وتضخيمها عند الشعوب المناهضة له ما يؤدي إلى اليأس والإحباط”، مشيراً إلى أنّ “بعض الحروب العسكرية التي تُشن، هدفها نفسي ومعنوي من خلال التدمير”.

وقال السيد نصر الله إنّ “المقاومة في لبنان وفلسطين أثبتت أنّ جيش الاحتلال يُقهر ويُهزم ويُذل وتُكسر هيبته”، مضيفاً: “التجربة أثبتت أيضاً أنّ أميركا تُهزم سياسياً وميدانياً كما جرى في العراق وأفغانستان وإيران واليمن والصومال وفنزويلا وكوبا”.

وبيّن أنّه “يجب العمل على إظهار نقاط قوتنا وكشف نقاط ضغف العدو والاستفادة منها في المواجهة”، لافتاً إلى أنّ “لعدو يعمل على بث الشبهات والشائعات للنيل من الرأي العام والتأثير في سير المعارك”.