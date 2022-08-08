تتجه الإمارات إلى تفجير الوضع العسكري مع مسلحي الإصلاح في محافظة شبوة النفطية.

وأكدت مصادر محلية في المحافظة، أن قرار محافظ الإمارات في شبوة، عوض الوزير العولقي – الذي أطاح بعدد من قيادات ما يسمى “القوات الخاصة” التابعة لمليشيات الإصلاح – تتجه إلى تفجير الوضع العسكري في مدينة عتق، وسط تحشيدات مستمرة لمليشيا “دفاع شبوة” إلى المدينة.

وأوضحت المصادر أن الإمارات أرسلت مئات المسلحين خلال الساعات الماضية من معسكر بلحاف على متن 40 آلية عسكرية إلى مطار عتق، ومقر السلطة المحلية بالمحافظة.

من جهة ثانية، أفادت مصادر أخرى، أن قائد ما يسمى “القوات الخاصة” عبدربه لعكب، رفض قرار إقالته حتى يتم إخلاء مدينة عتق من مليشيا “دفاع شبوة” مقابل خروج مسلحي قواته إلى مديرية مرخة.

وذكرت المصادر أن وساطة قبلية تحاول احتواء الموقف العسكري والتهدئة بين لعكب و العولقي، وتنفيذ قرار الأخير بطريقة سلمية.

واتهم ناشطو “الانتقالي الجنوبي”، قيادات عسكرية في مليشيات الإصلاح، بتهريب الأسلحة من معسكر القوات الخاصة” باتجاه، مارب، مضيفين أن “دفاع شبوة” صادرت بعضها في محيط مدينة عتق.

وأطاحت الإمارات بمحافظ الإصلاح في شبوة نهاية ديسمبر الماضي، وعملت على تعيين عوض الوزير، محافظا للمحافظة، بعد استدعاء محافظ الإصلاح محمد صالح بن عديو، واحتجازه في الرياض.