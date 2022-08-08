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أخبار وتقاريرالمشهد الجنوبي

سقوط طائرة عسكرية أمريكية في المهرة ومطالبات بوقف انتهاك السيادة اليمنية

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عثر أهالي محافظة المهرة على حطام الطائرة العسكرية الأمريكية التي سقطت أمس في محافظة المهرة.

وتداول ناشطون من أبناء المهرة، صوراً لحطام الطائرة التجسسية التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي البريطاني، في منطقة قشن، غرب مدينة الغيضة عاصمة المحافظة.

وأكدوا أن الطائرات التجسسية التي تنطلق من مطار الغيضة، وتتخذه القوات الأمريكية والبريطانية قاعدة عسكرية لها، تشكل مصدر خوف ورعب لأهالي وسكان المهرة، خلال الخمس السنوات الأخيرة.

ورجح الناشطون أن سقوط الطائرة بسبب خلل فني، أو بقيام مسلحين قبليين بإسقاطها ردا على تصعيد التحالف باقتحام منزل الشيخ علي سالم الحريزي، نهاية يوليو الماضي.

وطالبوا بوقف انتهاك السيادة اليمنية، وخروج كافة القوات الأجنبية من المهرة، وفتح مطارها المدني أمام الرحلات.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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