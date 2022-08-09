أقامت المنطقة العسكرية السادسة حفل تخرج لدفعة من منتسبي قواتها تحت عنوان ” انا من المجرمين منتقمون” وبرعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط

وشهد الحفل العسكري المهيب فقرات متنوعة بدأ فيها الخريجين بكلمة ترحيبيه رحبو خلالها بالضويف المتوافدين من الهرم الأعلى للدولة.

واستعرض الخريجون مهارات وفنون عسكريه عاليه تحاكي استعدادهم العالي للمستجدات الميدانية القادمة و تسليمهم المطلق لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.

والقى خلال الحفل عضو المجلس السياسي الأعلى الأستاذ محمد علي الحوثي كلمة شكر فيها قيادة وزارة الدفاع والمنطقة العسكرية السادسة على هذا العرض العسكري العظيم الذي أظهر مدى القوة والجاهزية العليا لدى الجيش واللجان الشعبية.

وقال الحوثي: نقول لدول العدوان وانتم تشاهدون هذه العروض لم نخضع ونحن في قمة الإستضعاف ولا زلنا مستضعفين اليوم ونحن فخورون بذلك .

واضاف نقول لأولئك ” قوى العدوان ” بهؤلاء الأبطال والأسود رجال السادسة والخامسة والرابعة والمركزية وحرس الحدود وكل المناطق العسكرية سنواجهكم وسنتحداكم لانكم زمر للشر وقوات للطغيان

واشار ان هؤلاء الابطال يتذكرون شموخ الحسين في واقعة كرباء بشموخه وشجاعته دون ان يتاخر وسيتذكرو الدروس من كل الشهداء بمافيهم الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي والرئيس صالح الصماد.

وأكد ان هؤلاء الابطال لم يأتو ليستعرضو في الحفل وانما جاءو لاعلان الجهوزية والاستعداد للدفاع عن شعبهم

واضاف الحوثي قائلا لقوى العدوان ستُغلبون وستُقهرون و كل ما أنفقتموه وما قدمتموه سيكون وبالا عليكم .

وقال ساخرا من قوى العدو ان: هانحن نشاهد مدرعاتكم تستعرض أمامنا وليست الا جزءا بسيطا مما اغتنموه المجاهدين في مختلف الجبهات.

وقال الحوثي لقوى العدوان: اتتحدون قوما القدس بوصلتهم ويريدون ان يحررو الأقصى الشريف فكيف تتحدون مثل هؤلاء الرجال الأبطال.

واضاف: نحن اليوم في منطقة سفيان ومع ابناء سفيان نفاخر بالقبيلة اليمنية القبيلة التي اثبتت اصالتها وشموخها وعزها واباءها وقوتها في الميدان مؤكدا ان القبيلة اليمنية اتحدت لتواجه العدو المتغطرس .