شهد ميدان الكلية الحربية اليوم 12 محرم 1444هـ / 10 أغسطس 2022م عرضاً عسكرياً مهيباً لخريجي دفعة “ولينصرن الله من ينصره” من وحدات الشرطة العسكرية.

وفي الحفل الذي حضره نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان أن الاحتفال بتخرج الدفع المتتالية من الوحدات العسكرية، يعزز من عوامل الصمود والثبات في مواجهة قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

واعتبر إحياء ذكرى عاشوراء، فرصة لاستلهام الدروس والعبر من تضحيات وصمود وثبات الإمام الحسين عليه السلام في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

وأشار الفريق الرويشان إلى أن العدوان الصهيوني على فلسطين، يستوجب دعم المقاومة لنصرة الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل خنوع الدول المطبعة مع العدو الصهيوني ومنها دول تحالف العدوان على اليمن.

وخاطب الخريجين قائلا:” تم تجديد الهدنة للمرة الثالثة لمدة شهرين وأنتم ضمان تنفيذ شروط الهدنة “.. مؤكداً أهمية إيقاف العدوان وتحرير الأرض وإنهاء الحصار وحرية القرار الوطني المستقل.

وحيا نائب رئيس الوزراء رجال القوات المسلحة الذين لولاهم لما كان هذا الصمود والثبات في مواجهة العدوان .. وقال” نراهن على تأييد الله ونصره وقوة الجيش والأمن واللجان الشعبية ووقوف الشعب اليمني إلى جانب القيادة الحكيمة”.

وتابع ” نوجه رسالة عهد وولاء للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى حتى يتحقق النصر والحرية والاستقلال لليمن، كما نوجه رسالة للشعب اليمني المجاهد والصابر أن المؤسستين العسكرية والأمنية ستبقى هي الصخرة القوية التي تتحطم عليها مؤامرات العدوان”.

وأوضح الفريق الرويشان أن مضمون الرسالة الموجهة لدول العدوان “وإن عدتم عدنا ” .. مذكّراً المجتمع الدولي بما يردده دوماً بأن الحل في اليمن لن يكون إلا سياسياً.

وأختتم نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع كلمته بالقول:” إننا نسعى وننشد السلام ونستعد للحرب في إطار مشروعية الدفاع وتحرير الأرض واستقلال القرار السياسي”.

وفي الحفل الذي حضره وزيرا الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي والإعلام ضيف الله الشامي، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي حمود الموشكي وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف حسن المداني وقيادات عسكرية وأمنية ومدراء الكليات والدوائر العسكرية .. أشار قائد وحدات الشرطة العسكرية العميد عابد ريشان، إلى أن خريجي دفعة ” ولينصرن الله من ينصره”، تلقوا علوماً ومعارفاً وقدرات عسكرية تؤهلهم للقيام بدورهم بكل كفاءة واقتدار.

وأكد أن منتسبي وحدات الشرطة العسكرية سيظلون على الدوام في جاهزية قتالية عالية وإيمان قوي وعزيمة لا تلين لتنفيذ كل ما يُسند إليهم من مهام وواجبات في سبيل الذود عن السيادة الوطنية ودحر مخططات ومساعي العدوان والمرتزقة.

إلى ذلك قدّم الخريجون عرضاً عسكرياً مهيباً جسد المستوى الرفيع والمتميز الذي وصل إليه منتسبو وحدات الشرطة العسكرية في التأهيل والتدريب النوعي التخصصي .