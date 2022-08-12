أكتب ما تريد البحث عنه هنا

مقالات مشابهة

المشهد الدولي

وزير الحرب الصهيوني يتهم إيران بمساعدة المقاومة في غزة

7
ألوية الناصر صلاح الدين وكتائب المقاومــة الوطنية وكتائب الأقصى تدك المستوطنات برشقات صاروخية مكثفة.. وفصائل المقاومة في مخيم جنين تحذر المستوطنين
ألوية الناصر صلاح الدين وكتائب المقاومــة الوطنية وكتائب الأقصى تدك المستوطنات برشقات صاروخية مكثفة.. وفصائل المقاومة في مخيم جنين تحذر المستوطنين

أتهم وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، مساء الخميس، إيران بمساعدة المقاومة الفلسطينية قطاع غزة.

وزعم غانتس، خلال اجتماع عقده مع نظيره القبرصي “شارلمان بيتريدس” في مقر الكرياه في “تل أبيب”، بقوله إن “الجهاد الإسلامي يعتبر اليد الثانية لإيران والعملية الأخيرة كان من نتائجها قطع يدها في غزة”، مضيفا أن “كبار مسؤولي الجهاد الإسلامي يجتمعون بشكل متكرر في طهران”.

ونقل وقع “والاه” الصهيوني عن غانتس قول إنه “حتى في التصعيد الأخير في غزة، كان هناك تورط لنظام إيران، الأمر الذي حول في السنوات الأخيرة الجهاد الإسلامي إلى امتداد في غزة”، حد وصفه.

وأضاف إن “إيران قامت من خلال الحرس الثوري بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى الجهاد الإسلامي كل عام، هذا بالإضافة إلى نقل المعرفة ببناء قاعدة عسكرية في غزة ومحاولات نقل قاعدة عسكرية موجهة ضد السكان المدنيين وستواصل إسرائيل العمل ضد مبعوثي إيران مع الشركاء في الخارج”.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

التصنيفات

جديد المشهد

جنرال روسي رفيع يشيد بالتطور النوعي للقدرات اليمنية ويحذر السعودية والامارات من صواريخ صنعاء

أخبار وتقارير
اشاد جنرال روسي متقاعد بالمستوى النوعي الذي وصلت اليه...
اقرأ المزيد

الثروة النفطية في قلْب صدام المرتزقة المتجدّد: أبو ظبي لا تحتمل شريكاً

أخبار وتقارير
لم تتوقّف المعارك بين مرتزقة الإمارات ومليشيات حزب «الإصلاح»،...
اقرأ المزيد

في ما وراء الصراع على شبوة: النفط والغاز يتكلّمان

أخبار وتقارير
أثبتت الجولة الأخيرة من الاقتتال في محافظة شبوة، كما...
اقرأ المزيد