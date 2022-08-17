عقد جهاز الأمن والمخابرات مؤتمره السنوي الثالث لقيادات الجهاز للعام ١٤٤٤هـ – ٢٠٢٢م، تحت شعار “يقظة.. وبناء .. وارتقاء”.

وخلال المؤتمر رفعت قيادة الجهـاز برقية شكر وعرفان إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي والمشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، وذلك للإهتمام والرعاية التي حظي بها الجهاز طوال الفترة الماضية، وللموجهات العملية التي أسهمت في قيامه بمهامه وواجباته.

وأشاد المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي، بحرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، على رفع مستوى الأداء الأمني والاستخباري، لتحقيق المزيد من التطور والارتقاء بأداء الجهاز في مختلف المجالات.

وناقش المؤتمر، الجوانب المتصلة باستمرار العملية التدريبية للجهـاز، ومستجدات الأوضاع وخطط العمل المستقبلية لمواجهة العدو على جميع الأصعدة وتجاه كل الاحتمالات.

وأعلن المشاركون في المؤتمر السنوي، الجاهزية الكاملة لمواجهة وإحباط مخططات الأعداء.