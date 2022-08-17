بلغة الأرقام.. كيف يسرق المرتزِقة إيرادات النفط الخام؟

كشف تحقيق، أن عائدات إنتاج النفط الخام ومبيعات الغاز المنزلي التي نهبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي منذ بداية العام الحالي تزيد عن ترليون و200 مليار ريال، بما يغطي فاتورة مرتبات الموظفين لعام ونصف.

التحقيق الذي تتبع معدل إنتاج النفط الخام والغاز المنزلي وعائداتهما خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022م، أوضح أن إجمالي إنتاج النفط الخام بلغ 18,299,400 برميل، فيما بلغ إنتاج الغاز المنزلي 337 ألف طن متري منذ مطلع العام الجاري.

وأشار التحقيق أن عائدات صادرات النفط ومبيعات الغاز المنزلي خلال 4 شهور من الهدنة بلغت 689 مليارا و173 مليونا، وبما يغطي مرتبات 9 شهور لجميع الموظفين.