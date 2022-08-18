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أخبار وتقاريرأيقونة الصمودالقبائل اليمنية

تحت شعار (انفروا خفافا وثقالا).. عرض لوحدات رمزية بمديرية آزال ضمن حملة التحشيد والتعبئة (صور)

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شهدت مديرية آزال في أمانة العاصمة، اليوم، عرضاً رمزياً ضمن جهود حملة التحشيد والتعبئة لرفد الجبهات، تحت شعار “انفروا خفافا وثقالا”.

وجاب العرض عدداً من الشوارع انطلاقا من مركز المديرية، بمشاركة مدير المديرية محمد الغليسي وقيادات محلية وتنفيذية وأمنية وعسكرية وشخصيات اجتماعية ومشايخ وعقال.

وأعلن المشاركون في العرض الجهوزية والنفير لرفد الجبهات بالمال والرجال وتعزيز مستوى الوعي والاصطفاف لمواجهة قوى العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.

وأكدوا مواصلة الصمود والثبات والتضحية في ميادين العزة والكرامة دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقراره حتى تطهير كامل الأراضي من دنس الغزاة والمحتلين.

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