عاجل شرطة مرور العاصمة تعلن الإغلاق الكلي للحركة المرورية في هذه المناطق ومصلحة الدفاع المدني تُطلق صافرات الإنذار المبكر

أعلنت شرطة المرور قبل قليل الإغلاق الكلي للحركة المرورية في شارع كلية الشرطة بأمانة العاصمة، وذلك بسبب سيول الأمطار الغزيرة.

وأكدت على مستخدميه بأخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات المرورية واتخاذ المسارات البديلة.

وأطلقت مصلحة الدفاع المدني بالعاصمة صنعاء قبل قليل، صافرات الإنذار المبكر في سائلة صنعاء القديمة ونداءات تحذيرية عبر مكبرات الصوت على إمتداد السائلة للخروج منها.

وحذرت المصلحة في بيان عاجل لها من دخول المركبات الى السائلة نتيجة هطول الأمطار المصحوبة بالرياح وتدفق السيول على العاصمة صنعاء جراء الأمطار التي منّ بها المولى عز وجل على العاصمة صنعاء والمحافظات.