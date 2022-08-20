احتفت هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع اليوم السبت، 22 محرّم 1444هـ الموافق 20 اغسطس 2022م، بتخرج دفعة “بصيرة وجهاد”، في المستويات القيادية ” قادة فصائل، وعمليات”، برعاية قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.

وفي حفل الإختتام الذي حضره رئيس شعبة التدريب والتاهيل في وزارة الدفاع وعدد من مكاتب مسؤولي المناطق وعدد من القيادات العسكرية، أكد مساعد وزير الدفاع اللواء الركن/ علي محمد الكحلاني على أهمية الإستمرار في برامج التأهيل والتدريب وإقامة الدورات التخصصية والنوعية لمنتسبي القوات المسلحة في مختلف المناطق والقوى والوحدات العسكرية والقتالية

وأشار إلى أهمية تأهيل منتسبي القوات المسلحة وإكسابها العلوم والمعارف العسكرية وصقل مهاراتهم والارتقاء بمستوى الأداء الذي يقدمونه في تنفيذ المهام والواجبات الوطنية المقدسة والمسندة إليهم في حماية الوطن وسيادته والدفاع عن الشعب ومقدراته.

وحث اللواء الكحلاني الخريجين على بذل المزيد من الجهود لتحسين الأداء وتنفيذ واجباتهم في الدفاع الوطن وحماية مكتسباته.

حضر الاختتام عدد من القيادات العسكرية