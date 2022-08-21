أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي ١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م بنسبة نجاح 86.91 بالمئة.

وهنأ وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي طلاب وطالبات الثانوية العامة بنجاحهم في اختبارات الثانوية العامة ..

وثمن وزير التربية في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بصنعاء، وكيل قطاع المناهج والتوجيه أحمد النونو، صمود التربويين في الميدان الذين بفضلهم تم إنجاح العام الدراسي رغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

وأشاد بجهود اللجان العاملة وكل من أسهم في إنجاح اختبارات الثانوية العامة بأمانة العاصمة والمحافظات من السلطات المحلية واللجان الأمنية والمؤسسات الإعلامية .

وأوضح الوكيل النونو أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بلغ ١٨٧ ألفاً و ٨٧٨ طالباً وطالبة، حضر الاختبار ١٧٥ ألفاً و ٨٥ طالبا وطالبة وغاب عنها ١٢ ألفا و ٧٩٣ طالبا وطالبة ونجح ١٥٢ ألفا و ١٨٥ طالبا وطالبة فيما رسب في الاختبار ٢٢ ألفا و ٩٢٧ طالبا وطالبة .

وأكد إمكانية حصول الطلاب على نتائجهم ابتداء من يوم غد الإثنين عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم “160” أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة “sms” عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم نفسه.

عقب ذلك استعرض مدير عام الاختبارات بالوزارة صالح الوادعي أسماء الطلاب و الطالبات الأوائل في أقسام الثانوية العامة ” علمي ، أدبي ، انجليزي ” .

حضر المؤتمر الصحفي أعضاء اللجنة العليا للاختبارات.