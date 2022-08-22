وفاة 7 مواطنين وإصابة 8 جراء الصواعق الرعدية في حجة.. نصائح لجميع المواطنين لحماية أنفسهم من الصواعق

توفي سبعة مواطنين وأصيب 8 آخرون جراء الصواعق الرعدية في محافظة حجة، ونشر المركز الوطني للأرصاد الجوية صورة توضح مواقع رصد الرعود في هذه اللحظة (بعد ظهر اليوم الإثنين 22 أغسطس 2022م)

وأوضح رئيس لجنة الطوارئ بالمحافظة الدكتور عبدالرحمن الملحاني أن الصواعق الرعدية، أدت إلى وفاة 5 مواطنين وإصابة خمسة آخرين في مديرية قفل شمر.

وأشار إلى أن مواطناً لقي حتفه وأصيب اثنان آخران جراء الصواعق في مديرية مبين، فيما توفي مواطن في مديرية كعيدنة وأصيب آخر في مديرية الشاهل.

ودعا الدكتور الملحاني المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات المتعلقة بالاحتماء من الصواعق الرعدية وإطفاء الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة حفاظا على حياتهم.

نصائح للحماية من الصواعق الرعدية

اللجوء إلى أقرب بناء يصادفه الشّخص والاحتماء به، أو البقاء داخل المنزل وتجنّب الخروج، كما أن البقاء في الدّاخل لا يحد تماماً من خطر الإصابة بالصواعق؛ وذلك لأن الصاعقة يمكن أن تتسرب إلى البناء عبر أسلاك الكهرباء والهاتف، أو حتى من السقف، لذلك يجب اتّباع الاحتياطات التّالية داخل المنزل لتجنّب خطر الصواعق:

1- فصل التيّار الكهربائي عند حدوث الصّواعق عن جميع المنزل، وإبعاد الأجهزة الكهربائيّة والإلكترونيّة عن قوابس وكوابل الكهرباء.

2- تجنّب استخدام الماء مثل الاستحمام أو غسل الأطباق أثناء حدوث الصّاعقة.

3- الابتعاد عن الأبواب والنوافذ المفتوحة تماماً بسبب تعرض الصاعقة من خلالها، والتوجّه إلى الأماكن المنخفضة في المنزل؛ مثل الطابق السّفلي.

4- تجنّب استخدام المصعد بتاتاً أثناء حدوث الصّواعق.

5- تجنّب استخدام الهاتف المحمول بتاتاً، وذلك لأنه يحتوي على موجات كهرومغناطيسية تساعد على جذب الصاعقة.

6 – عدم الإمساك بأجسام معدنية موصلة للكهرباء.

7- البقاء داخل السيّارة أثناء العاصفة وعدم محاولة الخروج منها، على الرّغم من أنّ البقاء داخل السيّارة ليس آمناً كلياً ولكنّه أفضل من التّواجد في الخارج، لأنّ الطبقة المعدنية للسيّارة من الخارج تفرغ البرق باتجاه الأرض.

8- الابتعاد عن المسطّحات المائيّة مثل البحيرات وحمّامات السّباحة، وذلك لأنّ الماء يعد موصلاً جيّداً للشحنات الكهربائيّة.

9- تجنّب الوقوف مطلقاً تحت الأشجار شاهقة الطّول، إذ تجذب الأشجار الطويلة الصاعقة إليها، وكثيراً ما سمعنا عن أشجار احترقت بسبب العواصف الرعديّة ومثلها قمم التّلال والجبال الشاهقة، فالإجراء السّليم في هذه الحالة هو البحث عن أرض منخفضة أو وادٍ والبدء بالجري تجاهها.

10- تركيب هوائي للحماية من الصّواعق على سطح المبنى أو المنزل، وهو عبارة عن قضيب معدني طويل أعلاه إبره معدنيّة مدبّبة، يجبر العاصفة أن تجري عبر المسار المحدد لها من السطح وحتى أسفل البناء، ما يمنع دخولها عبر أسلاك الكهرباء والهاتف أو عبر الأرضيّات والجدران الخرسانيّة، أو أنابيب الماء والغاز المعدنيّة، وبهذا يقي من حدوث الحرائق النّاتجة عن العاصفة.

وكان قد نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الإثنين صورة توضح مواقع رصد الرعود بعد ظهر اليوم الإثنين، محذراً من غزارة الأمطار وشدة العواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان، ومن التواجد في مجاري وممرات السيول.. كما حذر من انهيارات المباني الطينية، ومن الإنزلاقات الصخرية والطينية ومن تدني الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة.