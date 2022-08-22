الأرصاد الـجـوية تحذر من الانزلاقات الصخرية والطينية وشدة العواصف والصواعق الرعدية وتدفق السيول

توقع المركز الوطني للأرصاد الـجـوية استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة على عدة محافظات، ورياحاً شديدة على السواحل الشرقية والجنوبية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الـجـوية اليوم الإثنين، إنه من المتوقع استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد أحياناً على المرتفعات الجبلية.

وستكون الأمطار أكثر غزارة على محافظات لحج، تعز، إب، ذمار، ريمة، كما تشمل مناطق متفرقة من محافظات صنعاء،عمران، المحويت، حجة وصعدة.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من صحارى وهضاب محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، الضالع، البيضاء ومأرب، والمناطق الساحلية الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحسب مركز الأرصاد الـجـوية ستكون الرياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين 30 – 50 عقدة في أرخبيل سقطرى، و15 ـ 30 عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الـجـوية المواطنين من غزارة الأمطار وشدة العواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان، ومن التواجد في مجاري وممرات السيول.

كما حذر من انهيارات المباني الطينية، ومن الإنزلاقات الصخرية والطينية ومن تدني الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة .

كذلك حذر المركز مرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية من ارتفاع الموج واضطراب البحر .

وأهاب بالجهات ذات الصلة كل بحسب موقعه واختصاصه اتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأوضح مركز الأرصاد الـجـوية أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : صنعاء : 8.2 ملم، ريمة : 6.1، صعدة : 3.7، السدة : 2.9، الحديدة : 1.4، إب : 0.5، المحويت : 0.4 ملم.

كما هطلت أمطار رعدية كانت بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد.