بالصور والفيديو: المنتخب اليمني للناشئين يسحق المنتخب العماني بثلاثة أهداف نظيفة ويتصدر المجموعة الثانية في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب للناشئين

تمكن المنتخب اليمني للناشئين اليوم الثلاثاء من سحق المنتخب العماني بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره العماني، ضمن الجولة الجولة الأولى من بطولة كأس العرب للناشئين المقامة في الجزائر.

وقدم المنتخب اليمني أداءاً ونتيجة متوقعة من الجمهور اليمني، بعدما قاد بلاده للقب غرب آسيا للناشئين العام الفائت.

وبفوزه على نظيره العماني اليوم تصدر منتخبنا الوطني للناشئين مجموعته الثانية، التي تضم أيضاً تونس وليبيا اللذان تعادلا سلبيا في مباراتهم الأولى اليوم.

ويلاقي المنتخب اليمني للناشئين نظيره التونسي الجمعة القادمة الساعة السابعة مساءاً بتوقيت صنعاء، في حين يختم دور المجموعات بملاقاته للمنتخب الليبي الإثنين القادم الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت صنعاء.

مجموعات بطولة كأس العرب تحت 17 عامًا

تضم البطولة 16 منتخبًا، تقسم الي 4 مجموعات، يتأهل كل من صاحب المركز الأول والثاني بكل مجموعة إلي ربع النهائي، وتأتي المجموعات كالتالي :

المجموعة الأولي : تشمل الجزائر ومنتخب فلسطين ومنتخب الإمارات ومنتخب السودان.

المجموعة الثانية : تشمل منتخب تونس ومنتخب ليبيا ومنتخب عمان ومنتخب اليمن.

المجموعةالثالثة : تشمل منتخب المغرب ومنتخب العراق ومنتخب جزر القمر ومنتخب موريتانيا.

المجموعة الرابعة : تشمل منتخب مصر ومنتخب سوريا ومنتخب السعودية ومنتخب لبنان.

بطولة كأس العرب للناشئين

تعد بطولة كأس العرب للناشئين إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث بدأت النسخة الأولى في عام 2011، واستضافتها المملكة العربية السعودية وتوج بلقبها المنتخب السعودي، بينما حل منتخب سوريا وصيفاً، ثم أقيمت النسخة الثانية عام 2012 في تونس، وتوج باللقب المنتخب التونسي على حساب نظيره المنتخب العراقي، الذي فاز بلقب النسخة الثالثة في قطر عام 2014 أمام المنتخب السعودي.